Exposition « Pétrole d’Argent » de Keanu LEBON 31 chemin de St Roch Écouché-les-Vallées Catégories d’Évènement: Écouché-les-Vallées

Orne Exposition « Pétrole d’Argent » de Keanu LEBON 31 chemin de St Roch Écouché-les-Vallées, 8 juillet 2023, Écouché-les-Vallées. Écouché-les-Vallées,Orne Exposition de sculpture de Keanu LEBON.

Visite sur RDV Vernissage le 07 juillet à 18h30.

Vendredi 2023-07-08 fin : 2023-07-16 . .

31 chemin de St Roch Chapelle Saint Roch

Écouché-les-Vallées 61200 Orne Normandie



Sculpture exhibition by Keanu LEBON.

Visit by appointment Opening July 07 at 6:30pm Exposición de esculturas de Keanu LEBON.

Visita con cita previa Inauguración el 07 de julio a las 18.30 Ausstellung von Skulpturen von Keanu LEBON.

