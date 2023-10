Murder Party : Meurtre à la Chapelle Saint-Roch ! 31 Chemin de Saint-Roch Argentan, 31 octobre 2023, Argentan.

Argentan,Orne

Année 1638, une année terrible pour Argentan, une vague d’épidémie de peste a encore frappé. Les habitants du bourg ont fui la ville pour se réfugier à la campagne. Heureusement quelques personnes sont restées pour s’occuper des malades. Mais dans ce malheur, une personne en a profité pour commettre un crime en le déguisant d’une mort de la peste. On ne peut pas laisser ce crime impuni, il faut découvrir qui a fait cela et pourquoi ! Pour résoudre ce meurtre, vous incarnerez un personnage de l’histoire, devrez interroger les individus présents, chercher des indices…tout le monde ne dit pas la vérité. Le meurtrier est parmi vous !

Âge minimum 14 ans.

Durée : 1h30

Nombre de personnes maximum : 20.

2023-10-31 15:30:00 fin : 2023-10-31 17:00:00. .

31 Chemin de Saint-Roch Face à l’hôtel de ville

Argentan 61200 Orne Normandie



The year 1638 was a terrible one for Argentan, as a wave of plague epidemics struck again. The town’s inhabitants fled to the countryside. Fortunately, a few people remained to care for the sick. But in the midst of this misfortune, one person took the opportunity to commit a crime, disguising it as death from the plague. We can’t let this crime go unpunished – we’ve got to find out who did it and why! To solve this murder, you’ll take on the role of a character from the story, questioning those present, looking for clues…not everyone is telling the truth. The murderer is among you!

Minimum age 14.

Duration: 1h30

Maximum number of participants: 20

1638 fue un año terrible para Argentan, ya que una ola de epidemias de peste volvió a azotar la ciudad. Los habitantes de la ciudad huyeron al campo. Afortunadamente, algunas personas se quedaron para atender a los enfermos. Pero en medio de esta desgracia, una persona aprovechó para cometer un crimen disfrazándolo de muerte por la peste. No podemos dejar que este crimen quede impune; ¡tenemos que averiguar quién lo hizo y por qué! Para resolver este asesinato, asumirás el papel de un personaje de la historia, interrogarás a los presentes, buscarás pistas… no todos dicen la verdad. ¡El asesino está entre vosotros!

Edad mínima: 14 años.

Duración: 1h30

Número máximo de participantes: 20

Jahr 1638, ein schreckliches Jahr für Argentan, eine Welle der Pestepidemie hat wieder zugeschlagen. Die Einwohner des Marktfleckens flohen aus der Stadt und suchten Zuflucht auf dem Land. Glücklicherweise blieben einige Menschen zurück, um sich um die Kranken zu kümmern. Doch in diesem Unglück nutzte eine Person die Gelegenheit, um ein Verbrechen zu begehen, indem sie es als Tod durch die Pest verschleierte. Dieses Verbrechen darf nicht ungestraft bleiben. Wir müssen herausfinden, wer das getan hat und warum! Um diesen Mord aufzuklären, schlüpfen Sie in die Rolle einer Figur aus der Geschichte, müssen die anwesenden Personen befragen und nach Hinweisen suchen … nicht jeder sagt die Wahrheit. Der Mörder ist unter Ihnen!

Mindestalter: 14 Jahre.

Dauer: 1,5 Stunden

Maximale Anzahl an Personen: 20

Mise à jour le 2023-10-27 par Argentan Intercom