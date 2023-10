Salon international du tatouage 31 Boulevard Jules Janin Saint-Étienne, 18 novembre 2023, Saint-Étienne.

Saint-Étienne,Loire

1er Salon International TATTOO de Saint-Étienne au Parc Expo !



Plus de 80 artistes tatoueurs seront présents, des stands marchands, des concours Tatoo, des spectacles, des shows, des concerts ! Ne manquez pas la première édition !.

2023-11-18 fin : 2023-11-19 . EUR.

31 Boulevard Jules Janin Parc Expo

Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



1st Saint-Étienne International TATTOO Show at Parc Expo!



Over 80 tattoo artists will be present, along with trade stands, Tatoo competitions, shows and concerts! Don’t miss the first edition!

¡1er Salón Internacional del Tatuaje de Saint-Étienne en el Parc Expo!



Más de 80 artistas del tatuaje estarán presentes, así como stands comerciales, concursos de tatuajes, espectáculos y conciertos ¡No se pierda la primera edición!

1. Internationale TATTOO-Messe in Saint-Étienne im Parc Expo!



Mehr als 80 Tattoo-Künstler werden anwesend sein, es gibt Händlerstände, Tatoo-Wettbewerbe, Shows, Aufführungen und Konzerte! Verpassen Sie nicht die erste Ausgabe!

