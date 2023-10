51ème Congrès de l’Untec à Saint-Étienne 31 Boulevard Jules Janin Saint-Étienne, 12 octobre 2023, Saint-Étienne.

Saint-Étienne,Loire

Le 51ème Congrès de l’Untec : le rendez-vous 100% prescription à échelle humaine, aura lieu les jeudi 12 et vendredi 13 octobre au Parc des Expositions de Saint-Étienne..

2023-10-12 fin : 2023-10-13 . .

31 Boulevard Jules Janin Parc des Expositions

Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The 51st Untec Congress, the 100% prescription event on a human scale, will take place on Thursday October 12 and Friday October 13 at the Parc des Expositions in Saint-Étienne.

La 51ª edición del Congreso Untec, evento 100% prescripción a escala humana, se celebrará el jueves 12 y el viernes 13 de octubre en el Parque de Exposiciones de Saint-Étienne.

Der 51. Untec-Kongress: das Treffen mit 100% Verschreibung in menschlichem Maßstab, findet am Donnerstag, den 12. und Freitag, den 13. Oktober im Parc des Expositions in Saint-Étienne statt.

