Spectacle Jeune Public : Histoires de Casse Noisette
31 Boulevard du Chemin de Fer
Witry-lès-Reims, 13 décembre 2023

Witry-lès-Reims,Marne

Le matin de Noel, Clara et Fritz découvrent un étrange cadeau : un casse-noisette à drôle de tête. Dans cette version, on découvre au côté des deux enfants l’histoire dans l’histoire : pourquoi Casse-Noisette a cette tête-là depuis l’histoire de la Princesse Pirlipat et de la noisette Cric-crac , puis comment Clara va l’aider à combattre le Roi des Rats et finalement partir au Royaume des Jouets….

Un voyage au cœur de l’enfance !

A partir de 5 ans..

31 Boulevard du Chemin de Fer Escal

Witry-lès-Reims 51420 Marne Grand Est



On Christmas morning, Clara and Fritz discover a strange gift: a nutcracker with a funny head. In this version, we discover the story within the story, alongside the two children: why the Nutcracker looks the way it does since the story of Princess Pirlipat and the nutcracker, then how Clara will help him fight the Rat King and finally leave for the Toy Kingdom….

A journey to the heart of childhood!

For ages 5 and up.

La mañana de Navidad, Clara y Fritz descubren un extraño regalo: un cascanueces con una cabeza graciosa. En esta versión, descubrimos la historia dentro de la historia con los dos niños: por qué el Cascanueces tiene ese aspecto desde la historia de la princesa Pirlipat y el cascanueces, luego cómo Clara le ayudará a luchar contra el Rey Rata y finalmente partirá hacia el Reino de los Juguetes…..

¡Un viaje al corazón de la infancia!

A partir de 5 años.

Am Weihnachtsmorgen finden Clara und Fritz ein seltsames Geschenk: einen Nussknacker mit einem lustigen Kopf. In dieser Version erleben wir an der Seite der beiden Kinder die Geschichte in der Geschichte: Warum der Nussknacker seit der Geschichte von Prinzessin Pirlipat und der Nuss Cric-crac so aussieht, wie er aussieht, wie Clara ihm hilft, den Rattenkönig zu bekämpfen und schließlich ins Spielzeugreich zu reisen…..

Eine Reise ins Herz der Kindheit!

Ab 5 Jahren.

