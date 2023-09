Escal’Apéro : No’Tif’Head 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims, 1 décembre 2023, Witry-lès-Reims.

Witry-lès-Reims,Marne

Soirée musicale avec des reprises pop-rock des années 70 à aujourd’hui.

Buvette et petite restauration sur place..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 22:30:00. .

31 Boulevard du Chemin de Fer ESCAL

Witry-lès-Reims 51420 Marne Grand Est



Musical evening with pop-rock covers from the 70s to today.

Refreshments and snacks on site.

Velada musical con versiones de pop-rock de los años 70 a la actualidad.

Refrescos y aperitivos in situ.

Musikalischer Abend mit Pop-Rock-Coversongs von den 70er Jahren bis heute.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

