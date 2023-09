Concert Jaz Delorean 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims, 24 novembre 2023, Witry-lès-Reims.

Witry-lès-Reims,Marne

Jaz est compositeur, pianiste, chanteur, tendre et engagé…

Ce jeune londonien à la voix rocailleuse navigue sur les eaux rock, en pêchant dans un tas de styles di?érents : rock, jazz, fanfare de New Orléans. Une rencontre scintillante de mille écailles..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 22:00:00. .

31 Boulevard du Chemin de Fer Escal

Witry-lès-Reims 51420 Marne Grand Est



Jaz is a composer, pianist, singer, tender and committed?

This young Londoner with a gravelly voice sails the rock waters, fishing in a host of different styles: rock, jazz, New Orleans brass band. A sparkling encounter of a thousand scales.

Jaz es compositor, pianista, cantante, tierno y comprometido?

Este joven londinense de voz grave navega por las aguas del rock, pescando en un sinfín de estilos diferentes: rock, jazz, banda de música de Nueva Orleans. Un encuentro fulgurante de mil escalas.

Jaz ist Komponist, Pianist, Sänger, zärtlich und engagiert?

Der junge Londoner mit der rockigen Stimme segelt auf Rockgewässern und fischt in einer Vielzahl von Stilen: Rock, Jazz, New Orleans Fanfare. Eine Begegnung, die mit tausend Schuppen glänzt.

