Spectacle Jeune Public : Augustin, pirate du nouveau monde 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims, 27 septembre 2023, Witry-lès-Reims.

Witry-lès-Reims,Marne

Augustin embarque ses moussaillons dans une trépidante chasse au trésor par-delà le Cap Horn et la jungle amazonienne. Le public est transporté dans un voyage olfactif, interactif, plein de malice et d’imagination.

A partir de 3 ans..

2023-09-27 fin : 2023-09-27 17:00:00. .

31 Boulevard du Chemin de Fer ESCAL

Witry-lès-Reims 51420 Marne Grand Est



Augustin embarks his shipmates on a thrilling treasure hunt across Cape Horn and the Amazon jungle. The audience is transported on an olfactory, interactive journey, full of mischief and imagination.

For ages 3 and up.

Augustin lleva a sus marineros en una emocionante búsqueda del tesoro alrededor del Cabo de Hornos y a través de la selva amazónica. El público es transportado en un viaje olfativo interactivo, lleno de travesuras e imaginación.

A partir de 3 años.

Augustin nimmt seine Schiffsjungen mit auf eine aufregende Schatzsuche jenseits von Kap Hoorn und im Amazonasdschungel. Das Publikum wird auf eine olfaktorische, interaktive und fantasievolle Reise mitgenommen.

Ab 3 Jahren.

