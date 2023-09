Escal’apéro : Lucie Joy en trio 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims, 22 septembre 2023, Witry-lès-Reims.

Witry-lès-Reims,Marne

Lucie Joy est une chanteuse-comédienne et clown-poète, portée par des salves de cordes et des rythmes déchaînés, l’osmose du live nous emporte et c’est irrésistible : on jubile, on chante, on rit et on en veut encore…

Réservation obligatoire.

Buvette et petite restauration sur place..

31 Boulevard du Chemin de Fer Escal

Witry-lès-Reims 51420 Marne Grand Est



Lucie Joy is a singer-actress and clown-poet, carried along by salvos of strings and unleashed rhythms, the osmosis of live performance sweeps us away and is irresistible: we rejoice, we sing, we laugh and we want more…

Reservations essential.

Refreshments and snacks on site.

Lucie Joy es una cantante-actriz y payasa-poeta, arrastrada por salvas de cuerdas y ritmos salvajes, la ósmosis del directo nos arrastra y es irresistible: nos regocijamos, cantamos, reímos y queremos más…

Imprescindible reservar.

Refrescos y tentempiés in situ.

Lucie Joy ist eine Sängerin, Schauspielerin und Clown-Poetin, die von Streicher-Salven und wilden Rhythmen getragen wird. Die Live-Osmose reißt uns mit und ist unwiderstehlich: Wir jubeln, singen, lachen und wollen noch mehr…

Reservierung erforderlich.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

