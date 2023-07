Cin’ESCAL : Élémentaire 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims, 25 juillet 2023, Witry-lès-Reims.

Witry-lès-Reims,Marne

Dans la ville d’Element City, le feu, l’eau, la terre et l’air vivent dans la plus parfaite harmonie. C’est ici que résident Flam, une jeune femme intrépide et vive d’esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l’âme. L’amitié qu’ils se portent remet en question les croyances de Flam sur le monde dans lequel ils vivent..

31 Boulevard du Chemin de Fer ESCAL – Witry les Reims

Witry-lès-Reims 51420 Marne Grand Est



In Element City, fire, water, earth and air live in perfect harmony. This is the home of Flam, an intrepid, quick-witted young woman with a strong character, and Flack, a sentimental, fun-loving boy who’s more of a follower at heart. Their friendship challenges Flam?s beliefs about the world they live in.

En Ciudad Elemento, el fuego, el agua, la tierra y el aire viven en perfecta armonía. Este es el hogar de Flam, una joven intrépida y de carácter fuerte, y de Flack, un chico sentimental y divertido que en el fondo es más bien un seguidor. Su amistad desafía las creencias de Flam sobre el mundo en que viven.

In der Stadt Element City leben Feuer, Wasser, Erde und Luft in perfekter Harmonie. Hier leben Flam, eine unerschrockene und schlagfertige junge Frau mit einem starken Charakter, und Flack, ein sentimentaler und lustiger Junge, der im Herzen eher ein Mitläufer ist. Die Freundschaft der beiden stellt Flams Glauben an die Welt, in der sie leben, in Frage.

