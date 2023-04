Olivier Dumonteil – Sexe pause 31 Boulevard Aristide Briand, 27 mars 2023, Aix-en-Provence.

Anim art city accueille le photographe Olivier Dumonteil avec sa série « Olivier Dumonteil Sexe pause », une sélection de ses plus beaux clichés de nus, raffinement et sensualité sont de pair pour cette nouvelle exposition..

2023-03-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-28 19:00:00. .

31 Boulevard Aristide Briand Anim art city

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Anim art city welcomes the photographer Olivier Dumonteil with his series « Olivier Dumonteil Sexe pause », a selection of his most beautiful nude shots, refinement and sensuality are combined for this new exhibition.

Anim art city acoge al fotógrafo Olivier Dumonteil con su serie « Olivier Dumonteil Sexe pause », una selección de sus más bellas tomas de desnudos, refinamiento y sensualidad se combinan en esta nueva exposición.

Anim art city empfängt den Fotografen Olivier Dumonteil mit seiner Serie « Olivier Dumonteil Sexe pause », einer Auswahl seiner schönsten Aktaufnahmen. Raffinesse und Sinnlichkeit gehen bei dieser neuen Ausstellung Hand in Hand.

