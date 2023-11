Atelier Jeu en famille 31 Bd de la République Le Puy-en-Velay, 2 décembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Dans le cadre de la fête du livre jeunesse l’association Kiwanis organise l’atelier jeu en famille. Les bibliothécaires vous présentent les règles, c’est à vous de jouer !



Dès 4 ans, durée : 2h.

Merci de respecter l’âge requis..

2023-12-02 10:30:00 fin : 2023-12-02 12:30:00. .

31 Bd de la République Centre Roger Fourneyron

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the children’s book festival, the Kiwanis association is organizing a family game workshop. The librarians will explain the rules, and then it’s up to you to play!



From age 4, duration: 2 hours.

Please respect age requirements.

En el marco del festival del libro infantil, la asociación Kiwanis organiza un taller de juegos en familia. Los bibliotecarios te explicarán las reglas, ¡y luego te toca jugar a ti!



A partir de 4 años, duración: 2 horas.

Se ruega respetar el límite de edad.

Im Rahmen des Jugendbuchfestes organisiert der Kiwanis-Verein den Workshop Familienspiel. Die Bibliothekarinnen stellen Ihnen die Regeln vor, dann sind Sie an der Reihe!



Ab 4 Jahren, Dauer: 2 Stunden.

Bitte beachten Sie das erforderliche Alter.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay