Salon des Vins et Produits du Terroir 31 Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins, 18 novembre 2023, Sausset-les-Pins.

Sausset-les-Pins,Bouches-du-Rhône

Le LIONS CLUB de la COTE BLEUE organise depuis plus de 20 ans, le 3ème week end du mois de novembre, son traditionnel salon des vins et des produits du terroir au gymnase Alain Calmat à Sausset les Pins..

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

31 Avenue Pierre Matraja Lions Club Côte Bleue

Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The LIONS CLUB of the COTE BLEUE has been organizing for more than 20 years, the 3rd weekend of November, its traditional wine and local products exhibition at the Alain Calmat gymnasium in Sausset les Pins.

El LIONS CLUB de la COTE BLEUE organiza desde hace más de 20 años, el tercer fin de semana de noviembre, su tradicional feria de vinos y productos locales en el gimnasio Alain Calmat de Sausset les Pins.

Der LIONS CLUB de la COTE BLEUE organisiert seit über 20 Jahren am dritten Wochenende im November seine traditionelle Messe für Weine und regionale Produkte im Gymnasium Alain Calmat in Sausset les Pins.

Mise à jour le 2023-09-13 par Mairie de Sausset-les-Pins