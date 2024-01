Atelier découverte: Fabrique ton savon (Centre culturel) 31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde, samedi 16 mars 2024.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 12:30:00

Apprenez à créer vos propres savons et repartez avec 1kg de savon maison et un carnet de fabrication.

INTERVENANTE : Valérie Marin – Fabrique du Bois Vignaud

De 10h à 12h30.

TARIF : 30 €

Apprenez à créer vos propres savons et repartez avec 1kg de savon maison et un carnet de fabrication.

INTERVENANTE : Valérie Marin – Fabrique du Bois Vignaud

De 10h à 12h30.

TARIF : 30 €

.

31 Avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@centreculturelbrive.org



Mise à jour le 2024-01-12 par Brive Tourisme