Exposition: J’ai pas à crochet ! (Centre culturel de Brive) 31 avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde, lundi 15 janvier 2024.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-15 10:00:00

fin : 2024-02-02 12:00:00

Exposition de l’artiste plasticien Fabrice De Paola.

Venez découvrir une exposition originale où l’artiste mêle et entremêle les fils pour réaliser de superbes créations en 2D et en 3D.

Des œuvres singulières qui allient les techniques du crochet et du tricot aux thèmes de prédilection de Fabrice De Paola : la nature et l’homme. Laissez-vous surprendre par l’univers créatif et poétique de cet artiste atypique.

Du relief, des couleurs et du talent sont les ingrédients de cette très belle exposition !

Vernissage jeudi 18 janvier à 18h30.

Exposition de l’artiste plasticien Fabrice De Paola.

Venez découvrir une exposition originale où l’artiste mêle et entremêle les fils pour réaliser de superbes créations en 2D et en 3D.

Des œuvres singulières qui allient les techniques du crochet et du tricot aux thèmes de prédilection de Fabrice De Paola : la nature et l’homme. Laissez-vous surprendre par l’univers créatif et poétique de cet artiste atypique.

Du relief, des couleurs et du talent sont les ingrédients de cette très belle exposition !

Vernissage jeudi 18 janvier à 18h30.

.

31 avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par Brive Tourisme