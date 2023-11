Atelier Jeune Public : Création musicale-MAO (Centre Culturel) 31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde, 1 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Dans cet atelier tu exploreras tes talents musicaux et tu créeras ta propre production sonore ! Avec la Musique Assistée par Ordinateur, tu découvriras la musique de façon ludique.

Animé par Marty Wagner // Musicien – auteur – compositeur

DURÉE : 4h – de 10h à 12h et de 14h à 16h

À partir de 7 ans // 15 €

Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.

Le matériel est fourni pour toutes les activités..

In this workshop, you’ll explore your musical talents and create your own sound production! With Computer Music, you’ll discover music in a fun way.

Hosted by Marty Wagner // Musician – author – composer

DURATION: 4h – from 10am to 12pm and from 2pm to 4pm

From age 7 // 15 ?

Registration for workshops is compulsory by calling 05 55 74 20 51 from Monday to Friday.

Materials are provided for all activities.

En este taller explorarás tu talento musical y crearás tu propia producción de sonido La música por ordenador es una forma divertida de descubrir la música.

Impartido por Marty Wagner // Músico – autor – compositor

DURACIÓN: 4h – de 10h a 12h y de 14h a 16h

A partir de 7 // 15 años

La inscripción a los talleres es obligatoria llamando al 05 55 74 20 51 de lunes a viernes.

Se proporciona material para todas las actividades.

In diesem Workshop erforschst du deine musikalischen Talente und erstellst deine eigene Tonproduktion! Mit Computergestützter Musik entdeckst du die Musik auf spielerische Weise.

Geleitet von Marty Wagner // Musiker – Autor – Komponist

DAUER: 4 Stunden – von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr

Ab 7 Jahren // 15 ?

Die Anmeldung für die Workshops ist obligatorisch. Rufen Sie dazu von Montag bis Freitag unter der Nummer 05 55 74 20 51 an.

Das Material wird für alle Aktivitäten zur Verfügung gestellt.

