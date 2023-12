Les mercredis du centre culturel: Atelier créatif (centre culturel) 31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde, 4 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Ateliers créatif le 13 décembre de 14h à 16h et le 20 décembre de 14h à 16h30. De 5 à 10ans. Gratuit, réservation obligatoire..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 16:00:00. EUR.

31 Avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Creative workshops on December 13 from 2pm to 4pm and on December 20 from 2pm to 4:30pm. Ages 5 to 10. Free, booking essential.

Talleres creativos el 13 de diciembre de 14:00 a 16:00 y el 20 de diciembre de 14:00 a 16:30. De 5 a 10 años. Gratuitos, imprescindible reservar.

Kreative Workshops am 13. Dezember von 14:00 bis 16:00 Uhr und am 20. Dezember von 14:00 bis 16:30 Uhr. Von 5 bis 10 Jahren. Kostenlos, Reservierung erforderlich.

