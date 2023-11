Conférence: Les animaux de la première guerre mondiale (Alliance Française) (Centre Culturel) 31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde, 6 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Par Julien Vergne – Licencié en histoire et en sciences de l’éducation. Une perspective originale sur la grande guerre. Des protagonistes silencieux mais au combien importants.

A 18h30. Entrée : 5 € // gratuit pour les scolaires et les étudiants.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

31 Avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



By Julien Vergne – Graduate in History and Education. An original perspective on the Great War. Silent but important protagonists.

At 6.30pm. Admission: 5 ? // free for schoolchildren and students

Por Julien Vergne – Licenciado en Historia y Pedagogía. Una perspectiva original sobre la Gran Guerra. Protagonistas silenciosos pero importantes.

A las 18.30 h. Entrada: 5? // gratuita para escolares y estudiantes

Von Julien Vergne – Bachelor of Arts in Geschichte und Erziehungswissenschaften. Eine originelle Perspektive auf den Großen Krieg. Stille, aber wichtige Protagonisten.

18:30 Uhr. Eintritt: 5 ? // kostenlos für Schüler und Studenten

Mise à jour le 2023-11-04 par Brive Tourisme