Exposition: Instantané (Centre culturel) 31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde, 4 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Rendez-vous incontournable, l’exposition collective des photographes du Centre Culturel de Brive met à l’honneur cette année la spontanéité de l’instantané.

Les clichés exposés sont pris sur le vif au détour d’une rue, d’une plage, d’un jardin, d’une rencontre… Des photos insolites qui captent en un instant une ambiance, des moments de vie. Témoignage de l’inattendu, de l’œil contemplatif derrière l’appareil, cette exposition marque l’aboutissement du remarquable travail accompli tout au long de l’année par cet atelier.

Du 4 au 29 décembre. Vernissage jeudi 7 décembre à 18h30..

2023-12-04 fin : 2023-12-29 18:00:00. EUR.

31 Avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A not-to-be-missed event, this year’s group exhibition by photographers from the Centre Culturel de Brive focuses on the spontaneity of the snapshot.

The images on display are taken on the spot, in the bend of a street, a beach, a garden, a meeting? Unusual photos that capture in an instant an atmosphere, moments in life. A testament to the unexpected, to the contemplative eye behind the camera, this exhibition marks the culmination of the remarkable work accomplished throughout the year by this workshop.

From December 4 to 29. Opening Thursday, December 7, 6:30pm.

La exposición colectiva de este año de los fotógrafos del Centre Culturel de Brive se centra en la espontaneidad de la instantánea.

Las fotos expuestas están tomadas in situ, en el recodo de una calle, una playa, un jardín, un encuentro? Fotos insólitas que captan en un instante una atmósfera, momentos de la vida. Testimonio de lo inesperado, del ojo contemplativo detrás de la cámara, esta exposición marca la culminación del notable trabajo realizado a lo largo del año por este taller.

Del 4 al 29 de diciembre. Inauguración el jueves 7 de diciembre a las 18.30 h.

Die Gruppenausstellung der Fotografen des Centre Culturel de Brive ist ein Muss und stellt dieses Jahr die Spontaneität des Schnappschusses in den Mittelpunkt.

Die ausgestellten Bilder wurden spontan auf einer Straße, an einem Strand, in einem Garten oder bei einer Begegnung aufgenommen Ungewöhnliche Fotos, die in einem Augenblick eine Stimmung und Momente des Lebens einfangen. Diese Ausstellung ist ein Zeugnis des Unerwarteten, des kontemplativen Auges hinter der Kamera und stellt den Höhepunkt der bemerkenswerten Arbeit dar, die das ganze Jahr über in diesem Atelier geleistet wurde.

Vom 4. bis 29. Dezember. Vernissage am Donnerstag, den 7. Dezember um 18.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-12-01 par Brive Tourisme