Atelier découverte: Mosaïque (centre culturel) 31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde, 1 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Cet atelier vous permettra d’apprendre les techniques de base de la mosaïque INTERVENANTE : Lise Arcangeli – Mosaïste d’art.

TARIF : 30 €.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

31 Avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



This workshop will enable you to learn the basic techniques of mosaic INTERVENANTE : Lise Arcangeli – Mosaïste d?art.

RATES : 30 ?

Este taller le permitirá aprender las técnicas básicas del mosaico INTERVENANT : Lise Arcangeli – Art mosaicist.

TARIFAS : 30 ?

In diesem Workshop lernen Sie die grundlegenden Techniken des Mosaiks. LEHRERIN: Lise Arcangeli – Kunstmosaikerin.

TARIF: 30 ?

