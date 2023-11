Atelier « Découvrez l’imprimante 3D » (Centre Culturel) 31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde, 17 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Avec Yoan

Après une description et une démonstration d’une imprimante 3D, vous créerez à l’aide de l’outil informatique un porte-clef personnalisé.

De 14h à 17h..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 17:00:00. .

31 Avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



With Yoan

After a description and demonstration of a 3D printer, you’ll use the computer to create a personalized key ring.

From 2pm to 5pm.

Con Yoan

Tras una descripción y demostración de una impresora 3D, utilizarás el ordenador para crear un llavero personalizado.

De 14.00 a 17.00 h.

Mit Yoan

Nach einer Beschreibung und Demonstration eines 3D-Druckers erstellen Sie mithilfe des Computers einen persönlichen Schlüsselanhänger.

Von 14:00 bis 17:00 Uhr.

