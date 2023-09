Atelier Foire du livre (Centre Culturel) 31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde, 11 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Atelier animé par Adèle Tariel, auteure. De 5 à 7 ans. De 10h à 11h15

Gratuit // Réservation au 05 55 74 20 51.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 11:15:00. EUR.

31 Avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Workshop led by author Adèle Tariel. Ages 5 to 7. 10 a.m. to 11.15 a.m

Free // Book on 05 55 74 20 51

Taller dirigido por Adèle Tariel, autora. De 5 a 7 años. De 10h a 11h15

Gratuito // Reserva en el 05 55 74 20 51

Workshop unter der Leitung der Autorin Adele Tariel. Von 5 bis 7 Jahren. Von 10 Uhr bis 11.15 Uhr

Kostenlos // Reservierung unter 05 55 74 20 51

Mise à jour le 2023-09-14 par Corrèze Tourisme