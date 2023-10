Ateliers jeune public: Création florale (centre culturel ) 31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde, 3 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Réalise une magnifique couronne de fleurs séchées. Animé par Margot Eynard.

DURÉE : 2 heures De 10h à 12h ou de 14h à 16h

À partir de 8 ans // 15 €.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 12:00:00. .

31 Avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Create a magnificent wreath from dried flowers. Hosted by Margot Eynard.

DURATION: 2 hours 10 a.m. to 12 p.m. or 2 p.m. to 4 p.m

From 8 years // 15 ?

Confeccione una magnífica corona de flores secas. Dirigido por Margot Eynard.

DURACIÓN: 2 horas De 10h a 12h o de 14h a 16h

A partir de 8 años // 15 ?

Gestalte einen wunderschönen Kranz aus getrockneten Blumen. Animiert von Margot Eynard.

DAUER: 2 Stunden Von 10 bis 12 Uhr oder von 14 bis 16 Uhr

Ab 8 Jahren // 15 ?

