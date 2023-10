Atelier jeune public: Enquêtes archéologiques (Centre Culturel) 31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde, 26 octobre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

En appliquant des méthodes s’inspirant de celles des archéologues, tu enquêteras et parviendras à interpréter et imaginer la vie des femmes et des hommes d’autrefois. Animé par Cyrielle Lagorse Olivier.

DURÉE : 1h30 – de 14h30 à 16h. À partir de 7 ans // 10 €. Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant

au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi. Le matériel est fourni pour toutes les activités.

2023-10-26 fin : 2023-10-26 16:00:00. EUR.

31 Avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Using methods inspired by those of archaeologists, you’ll investigate, interpret and imagine the lives of men and women of yesteryear. Led by Cyrielle Lagorse Olivier.

DURATION: 1h30 – 2.30 to 4pm. Ages 7 and up // 10 ? Registration for workshops is compulsory by calling

05 55 74 20 51 Monday to Friday. Materials provided for all activities

Utilizando métodos inspirados en los de los arqueólogos, investigará, interpretará e imaginará la vida de los hombres y mujeres de antaño. Dirigido por Cyrielle Lagorse Olivier.

DURACIÓN: 1h30 – de 14h30 a 16h. A partir de 7 años // 10 euros. La inscripción a los talleres es obligatoria en el teléfono

05 55 74 20 51 de lunes a viernes. Material proporcionado para todas las actividades

Mithilfe von Methoden, die sich an denen der Archäologen orientieren, kannst du das Leben der Frauen und Männer von damals interpretieren und dir vorstellen. Geleitet von Cyrielle Lagorse Olivier.

DAUER: 1,5 Stunden – von 14:30 bis 16:00 Uhr. Ab 7 Jahren // 10 ? Die Anmeldung für die Workshops ist obligatorisch und erfolgt telefonisch

unter 05 55 74 20 51 von Montag bis Freitag. Das Material wird für alle Aktivitäten bereitgestellt

Mise à jour le 2023-10-02 par Brive Tourisme