Exposition: Le futur incertain (centre culturel de Brive) 31 avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde, 2 octobre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Au fil de la visite, vous découvrirez des peintures animalières d’une extrême beauté et d’un réalisme poignant. Des aquarelles blanches sur fond noir qui créent un contraste saisissant et mettent en lumière la force de l’animal. Avec un procédé bien maîtrisé, l’artiste a choisi de faire ressortir la lumière avant l’ombre dans tous ses portraits animaliers.

Dans cette série de tableaux, Cécilia Pelissier peint uniquement des espèces en danger critique d’extinction en espérant sensibiliser le grand public. Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h. Entrée libre. Vernissage mardi 3 octobre à 18h30..

2023-10-02 fin : 2023-10-27 12:00:00. .

31 avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Avec cette exposition, Mika Dominguez nous fait voyager entre imaginaire et réalité, conscient et inconscient. Cet artiste plasticien photographie les villes, la nature et se les réapproprie en utilisant la technique de la surimpression directement sur négatif. C’est une autre vision du réel qu’il cherche à montrer…en se libérant des codes académiques de la photographie. Des paysages revisités qui laissent le visiteur s’approprier et imaginer ce qu’il voit et ce qu’il pourrait voir. L’œil s’interroge, s’aguerrit et découvre les multiples facettes d’une même photographie.

Une exposition qui interpelle sur la perception que nous avons de notre environnement.

Durante su visita, descubrirá pinturas de animales de una belleza extrema y un realismo conmovedor. Las acuarelas blancas sobre fondo negro crean un contraste sorprendente y resaltan la fuerza del animal. Mediante un proceso magistral, la artista ha optado por resaltar la luz antes que la sombra en todos sus retratos de animales.

En esta serie de cuadros, Cécilia Pelissier pinta únicamente especies en peligro crítico, con la esperanza de sensibilizar al público. De lunes a viernes, de 10.00 a 12.00 y de 13.00 a 18.00 horas. Entrada gratuita. Inauguración el martes 3 de octubre a las 18.30 h.

Im Laufe des Besuchs werden Sie Tiergemälde von extremer Schönheit und ergreifendem Realismus entdecken. Weiße Aquarelle auf schwarzem Hintergrund bilden einen starken Kontrast und heben die Kraft des Tieres hervor. Die Künstlerin hat sich in all ihren Tierporträts dafür entschieden, das Licht vor dem Schatten hervorzuheben, und das mit einem gut beherrschten Verfahren.

In dieser Bilderserie malt Cécilia Pelissier ausschließlich Arten, die vom Aussterben bedroht sind, in der Hoffnung, die breite Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Montag bis Freitag von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 18:00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Vernissage am Dienstag, den 3. Oktober um 18.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-19 par Brive Tourisme