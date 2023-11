Atelier découverte: Macramé (centre culturel) 31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde, 23 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Réalisez une création singulière en macramé. Samedi 23 septembre de 10h à 12h

Samedi 25 novembre de 10h à 12h

INTERVENANTE : Karine Généré – Créatrice / artisane

TARIF : 20 €

Public adulte (à partir de 14 ans) . Le matériel est fourni // Inscription obligatoire au 05.55.74.20.51.

31 Avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Make a unique macramé creation. Saturday, September 23, 10am to 12pm

Saturday, November 25, 10am to 12pm

SPEAKER: Karine Généré – Designer / craftswoman

RATES: 20 ?

Adult public (14 years and over) . Materials provided // Registration required on 05.55.74.20.51

Realiza una creación única en macramé. Sábado 23 de septiembre de 10:00 a 12:00

Sábado 25 de noviembre de 10:00 a 12:00

PONENTE: Karine Généré – Diseñadora / artesana

TARIFAS : 20 ?

Adultos (a partir de 14 años) . Materiales proporcionados // Inscripción obligatoria en el 05.55.74.20.51

Stellen Sie eine einzigartige Kreation aus Makramee her. Samstag, 23. September von 10 bis 12 Uhr

Samstag, 25. November von 10h bis 12h

LEHRERIN: Karine Généré – Designerin / Kunsthandwerkerin

TARIF : 20 ?

Erwachsene (ab 14 Jahren) . Das Material wird zur Verfügung gestellt // Anmeldung erforderlich unter 05.55.74.20.51

