Exposition : Capture-s (Centre Culturel Brive) 31 avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde, 4 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Bienvenue dans le bric-à-brac d’André Merle, une exposition atypique qui regorge d’œuvres de talent. L’artiste récupère du bois, de la pierre, du métal et autres matériaux qu’il habille de peinture, de papier… Tout un procédé qui s’incruste dans la matière pour la rendre vivante. Cette exposition dévoile le travail de l’artiste toujours en quête de sublimer la substance. Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h. Entrée libre. Vernissage jeudi 7 septembre à 18h30.

2023-09-04 fin : 2023-09-29 18:00:00. EUR.

31 avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Welcome to André Merle?s bric-a-brac, an atypical exhibition brimming with talented works. The artist recovers wood, stone, metal and other materials, which he then dresses in paint and paper? A whole process that becomes embedded in the material, bringing it to life. This exhibition reveals the work of an artist who is always seeking to sublimate substance. Monday to Friday, 10am to 12pm and 1pm to 6pm. Free admission. Opening Thursday September 7 at 6:30pm

Bienvenido a las chucherías de André Merle, una exposición insólita repleta de obras llenas de talento. El artista recupera madera, piedra, metal y otros materiales, que luego viste con pintura y papel Todo un proceso que se incrusta en el material, dándole vida. Esta exposición revela el trabajo de un artista que busca siempre sublimar la sustancia. De lunes a viernes, de 10.00 a 12.00 h. y de 13.00 a 18.00 h. Entrada gratuita. Inauguración el jueves 7 de septiembre a las 18.30 h

Willkommen in André Merles « Bric-à-brac », einer ungewöhnlichen Ausstellung voller talentierter Kunstwerke. Der Künstler sammelt Holz, Stein, Metall und andere Materialien, die er mit Farbe und Papier verziert Ein ganzes Verfahren, das in die Materie eindringt und sie zum Leben erweckt. Diese Ausstellung zeigt die Arbeit des Künstlers, der immer auf der Suche nach der Sublimierung der Substanz ist. Montag bis Freitag von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 18:00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Vernissage Donnerstag, 7. September um 18.30 Uhr

