Atelier dessin (centre culturel) 31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde, 1 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

À la manière du livre «101 façons de lire tout le temps» de Thimothée de Fombelle* illustré par Benjamin Chaud, dessinez à votre tour une façon de lire. Les dessins des participants seront exposés au Centre Culturel de Brive du 30 octobre au 11 novembre à l’occasion de la 41ème Foire du Livre de Brive qui se tiendra du 10 au 12 novembre. Gratuit, de 6 à 99 ans. Sur réservation au 05 55 74 20 51..

2023-09-01 fin : 2023-09-01 16:30:00. EUR.

31 Avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Like the book « 101 façons de lire tout le temps » by Thimothée de Fombelle* illustrated by Benjamin Chaud, draw your own way of reading. Participants? drawings will be exhibited at the Centre Culturel de Brive from October 30 to November 11, to coincide with the 41st Foire du Livre de Brive from November 10 to 12. Free admission, ages 6 to 99. Reservations required on 05 55 74 20 51.

Siguiendo el estilo del libro « 101 façons de lire tout le temps » de Thimothée de Fombelle* ilustrado por Benjamin Chaud, dibuja por turnos una manera de leer. Los dibujos de los participantes se expondrán en el Centre Culturel de Brive del 30 de octubre al 11 de noviembre, coincidiendo con la 41ª Foire du Livre de Brive, del 10 al 12 de noviembre. Entrada gratuita, de 6 a 99 años. Es necesario reservar en el 05 55 74 20 51.

Zeichnen Sie in Anlehnung an das Buch « 101 façons de lire tout le temps » von Thimothée de Fombelle*, das von Benjamin Chaud illustriert wurde, Ihrerseits eine Art zu lesen. Die Zeichnungen der Teilnehmer werden vom 30. Oktober bis zum 11. November im Centre Culturel de Brive anlässlich der 41. Buchmesse in Brive vom 10. bis zum 12. November ausgestellt. Kostenlos, von 6 bis 99 Jahren. Mit Reservierung unter 05 55 74 20 51.

Mise à jour le 2023-08-21 par Brive Tourisme