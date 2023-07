Atelier jeune public: Les monstres au Moyen Age (Centre Culturel) 31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde, 21 août 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Récit d’une légende et création d’un monstre en collage.

Animé par Cyrielle Lagorse Olivie. De 14h30 à 16h. A partir de 5 ans. Tarif: 10 euros. Infos: 05 55 18 17 50..

2023-08-21 fin : 2023-08-21 16:00:00. .

31 Avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Telling a legend and creating a collage monster.

Led by Cyrielle Lagorse Olivie. From 2.30pm to 4pm. Ages 5 and up. Price: 10 euros. Info: 05 55 18 17 50.

Contar una leyenda y crear un monstruo collage.

A cargo de Cyrielle Lagorse Olivie. De 14.30 a 16.00 h. A partir de 5 años. Precio: 10 euros. Información: 05 55 18 17 50.

Erzählen einer Legende und Erstellen eines Monsters aus Collagen.

Geleitet von Cyrielle Lagorse Olivie. Von 14:30 bis 16:00 Uhr. Ab 5 Jahren. Preis: 10 Euro. Infos: 05 55 18 17 50.

