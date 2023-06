Ateliers jeune public : Théâtre (centre culturel) 31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde, 26 juillet 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Ta mission, si tu l’acceptes, sera de répéter un super spectacle que tu joueras le jour même pour un public de folie ! Animé par Emmanuel Hervé Seillé – Comédien DURÉE : 2 jours, le 26 et 27 juillet – de 10h à 17h Le repas du midi est pris en commun (pique-nique). Représentation le 27 juillet à 17h

À partir de 8 ans // 30 €.

2023-07-26 à ; fin : 2023-07-27 17:00:00. .

31 Avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Your mission, if you accept it, will be to rehearse a great show that you’ll perform the same day for a crazy audience! Led by Emmanuel Hervé Seillé – Comedian DURATION: 2 days, July 26 and 27 – from 10 a.m. to 5 p.m. Lunch is shared (picnic). Performance on July 27 at 5pm

Ages 8 and up // 30 ?

¡Tu misión, si la aceptas, será ensayar un gran espectáculo que presentarás el mismo día ante un público enloquecido! Dirigido por Emmanuel Hervé Seillé – Comediante DURACIÓN: 2 días, 26 y 27 de julio – de 10h a 17h Comida compartida (picnic). Actuación el 27 de julio a las 17h

A partir de 8 años // 30 ?

Deine Aufgabe, wenn du sie annimmst, wird es sein, eine tolle Show einzustudieren, die du am selben Tag vor einem verrückten Publikum aufführen wirst! Geleitet von Emmanuel Hervé Seillé – Schauspieler DAUER: 2 Tage, 26. und 27. Juli – von 10 bis 17 Uhr Das Mittagessen wird gemeinsam eingenommen (Picknick). Aufführung am 27. Juli um 17 Uhr

Ab 8 Jahren // 30 ?

Mise à jour le 2023-06-07 par Brive Tourisme