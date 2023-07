Atelier Jeune Public : Jeu de peindre (Centre Culturel) 31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde, 24 juillet 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Venez découvrir le jeu de peindre, seul ou en famille, où vous pourrez vous amuser en réalisant ce que vous dictera votre pinceau dans un espace récréatif en laissant libre cours à votre imagination.

ENFANTS, PARENTS, GRAND-PARENTS, TOUS SONT LES BIENVENUS

Animé par Emmanuelle Orhan – Association Bulles de couleurs

DURÉE : 1h30 – 2 séances par jour

De 10h30 à 12h ou de 14h30 à 16h

De 3 à 99 ans // 5 €

Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51

du lundi au vendredi.

Le matériel est fourni pour toutes les activités..

2023-07-24 fin : 2023-07-24 12:00:00. .

31 Avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the game of painting, on your own or with your family, where you can have fun doing whatever your brush tells you, in a recreational space where you can let your imagination run wild.

CHILDREN, PARENTS, GRANDPARENTS, ALL WELCOME

Hosted by Emmanuelle Orhan – Association Bulles de couleurs

DURATION: 1h30 – 2 sessions per day

10.30am to 12pm or 2.30pm to 4pm

Ages 3 to 99 // 5 ?

Registration for workshops is compulsory by calling 05 55 74 20 51

monday to Friday.

Equipment is provided for all activities.

Ven a descubrir el juego de la pintura, solo o en familia, donde podrás divertirte haciendo lo que tu pincel te diga en un espacio lúdico, dando rienda suelta a tu imaginación.

NIÑOS, PADRES, ABUELOS… ¡TODOS SON BIENVENIDOS!

Dirigido por Emmanuelle Orhan – Association Bulles de couleurs

DURACIÓN: 1h30 – 2 sesiones al día

De 10h30 a 12h00 o de 14h30 a 16h00

De 3 a 99 años // 5 ?

La inscripción a los talleres es obligatoria llamando al 05 55 74 20 51

de lunes a viernes.

Se proporciona material para todas las actividades.

Entdecken Sie das Spiel des Malens, allein oder mit der Familie, bei dem Sie Spaß haben können, indem Sie in einem Freizeitbereich das umsetzen, was Ihnen Ihr Pinsel diktiert, und dabei Ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

KINDER, ELTERN, GROSSELTERN, ALLE SIND HERZLICH WILLKOMMEN

Geleitet von Emmanuelle Orhan – Association Bulles de couleurs

DAUER: 1,5 Stunden – 2 Sitzungen pro Tag

Von 10:30 bis 12 Uhr oder von 14:30 bis 16 Uhr

Von 3 bis 99 Jahren // 5 ?

Die Anmeldung zu den Workshops ist obligatorisch und erfolgt telefonisch unter 05 55 74 20 51

von Montag bis Freitag.

Das Material wird für alle Aktivitäten zur Verfügung gestellt.

Mise à jour le 2023-07-07 par Corrèze Tourisme