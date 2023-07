Ateliers jeune public : Bijoux (Centre Culturel) 31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Ateliers jeune public : Bijoux (Centre Culturel) 31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde, 21 juillet 2023, Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde,Corrèze Réalise tes propres bijoux à l’aide de perles, breloques, fils…Animé par Delphine Moskalik. DURÉE : 1H – de 10h30 à 11h30 : de 3 à 5 ans // 5 €

DURÉE : 1H30 – de 14h à 15h30 : à partir de 6 ans. 5 €. Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.

Le matériel est fourni pour toutes les activités..

2023-07-21

31 Avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Crea tus propias joyas con cuentas, abalorios, hilo, etc. Dirigido por Delphine Moskalik. DURACIÓN: 1H – de 10:30 a 11:30: de 3 a 5 años // 5 ?

DURACIÓN: 1H30 – de 14:00 a 15:30: a partir de 6 años. 5 ?

DURACIÓN: 1H30 – de 14:00 a 15:30: a partir de 6 años. 5 ? La inscripción a los talleres es obligatoria llamando al 05 55 74 20 51 de lunes a viernes.

Se proporciona material para todas las actividades. Stelle deinen eigenen Schmuck aus Perlen, Charms und Fäden her… Unter der Leitung von Delphine Moskalik. DAUER: 1 Stunde – von 10:30 bis 11:30 Uhr: von 3 bis 5 Jahren // 5 ?

DAUER: 1H30 – von 14h bis 15h30: ab 6 Jahren. 5? Die Anmeldung für die Workshops ist obligatorisch. Sie können sich von Montag bis Freitag unter der Telefonnummer 05 55 74 20 51 anmelden.

Mise à jour le 2023-06-30 par Brive Tourisme

