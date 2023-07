Ateliers jeune public: Cinéma (centre culturel ) 31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde, 18 juillet 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Réalisation d’un court métrage: Crée un film en passant par le tournage, la prise de son, le montage, le tout en vivant une aventure collective.

Animé par Jérémy Laurichesse – Association le FAR. DURÉE : 3 jours , du 18 au 20 juillet- de 10h à 12h et de 14h à 17h.

À partir de 8 ans // 40 €.

2023-07-18 fin : 2023-07-18 12:00:00. .

31 Avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Crée ton film d’animation avec la pixilation La pixilation est une technique d’animation en volume qui consiste à animer des personnes ou des objets filmés image par image. Les images produisent alors des mouvements et les personnes ou objets semblent se déplacer comme par magie. Les participants sont les acteurs de leur film d’animation.Dans cet atelier tu découvriras : la photographie la décomposition du mouvement par ton propre corps le travail d’équipe comme au cinéma (avec réalisateurs, acteurs, techniciens…

Realización de un cortometraje: Crear una película a través del rodaje, la grabación de sonido y el montaje, todo ello mientras se vive una aventura colectiva.

Dirigido por Jérémy Laurichesse – Asociación le FAR. DURACIÓN: 3 días, del 18 al 20 de julio – de 10h a 12h y de 14h a 17h.

A partir de 8 años // 40 ?

Kurzfilm: Erstelle einen Film, indem du ihn drehst, aufnimmst, schneidest und ein gemeinsames Abenteuer erlebst.

Geleitet von Jérémy Laurichesse – Association le FAR. DAUER: 3 Tage, 18. bis 20. Juli, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.

Ab 8 Jahren // 40 ?

Mise à jour le 2023-06-30 par Brive Tourisme