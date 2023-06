Ateliers jeune public : Langues des signes française (Centre Culturel) 31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Ateliers jeune public : Langues des signes française (Centre Culturel) 31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde, 17 juillet 2023, Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde,Corrèze Au programme : Expression corporelle, mime et petits jeux pour apprendre les premiers signes en LSF tout en s’amusant.

Animé par Mélanie Crozat

DURÉE : 1H30 – 2 séances par jour

De 10h30 à 12h : de 5 à 7 ans // De 14h30 à 16h : à partir de 8 ans. 10 €. Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51

du lundi au vendredi. Le matériel est fourni pour toutes les activités..

2023-07-17 à ; fin : 2023-07-17 12:00:00. .

31 Avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Pour découvrir différentes techniques d’impression : empreintes, traces, monotypes, pochoirs… avec de la peinture ou des pastels. Et réaliser un petit livre tout en couleurs ! En el programa: expresión corporal, mímica y pequeños juegos para aprender los primeros signos en LSF divirtiéndose.

Dirigido por Mélanie Crozat

DURACIÓN: 1H30 – 2 sesiones al día

De 10h30 a 12h00: de 5 a 7 años // De 14h30 a 16h00: a partir de 8 años. 10 ?. La inscripción a los talleres es obligatoria llamando al 05 55 74 20 51

de lunes a viernes. Se proporciona material para todas las actividades. Auf dem Programm: Körperausdruck, Pantomime und kleine Spiele, um spielerisch die ersten Zeichen in LSF zu lernen.

Geleitet von Mélanie Crozat

DAUER: 1 Std. 30 Min. – 2 Sitzungen pro Tag

Von 10:30 bis 12:00 Uhr: von 5 bis 7 Jahren // Von 14:30 bis 16:00 Uhr: ab 8 Jahren. 10 ?. Die Anmeldung zu den Workshops ist obligatorisch und erfolgt telefonisch unter 05 55 74 20 51

von Montag bis Freitag. Das Material wird für alle Aktivitäten zur Verfügung gestellt. Mise à jour le 2023-06-07 par Brive Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu 31 Avenue Jean Jaurès Adresse 31 Avenue Jean Jaurès Ville Brive-la-Gaillarde Departement Corrèze Lieu Ville 31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brive-la-gaillarde/