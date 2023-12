Cet évènement est passé Conférence: Agir pour la biodiversité (Centre Culturel) 31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Conférence: Agir pour la biodiversité (Centre Culturel) 31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde, 18 octobre 2023, Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-18 19:00:00

fin : 2023-10-18 Protéger la biodiversité enjeu majeur de notre temps. Par Didier Renson. A 19h. Entrée libre..

31 Avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

