Soirée Estivale : moules-frites 8 juillet et 12 août 31 avenue Henri Bretho

Soirée convivial autour des moules-frites, avec animation musicale.

31 avenue Henri Bretho Sur la place de l’église Saint-Pierre d’Escoublac 44500 La baule 44500 [{« type »: « email », « value »: « comitedesfetesescoublac@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/CdfEscoublac »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/soiree-estivale-moules-frites-la-baule.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T19:00:00+02:00 – 2023-07-09T00:00:00+02:00

2023-08-12T09:00:00+02:00 – 2023-08-12T19:00:00+02:00

FETEFOIRE LOISIRS