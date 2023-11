10ème Marché de Noël d’Escoublac 31 Avenue Henri Bertho La baule, 7 décembre 2023, La baule.

10ème Marché de Noël d’Escoublac 7 – 10 décembre 31 Avenue Henri Bertho

Marché de Noël avec trente chalets d’exposants créateurs et producteurs locaux, concerts, visite du Père Noël et animations familiales : baptême poney, dégustation, vin chaud… et convivialité de Noël

31 Avenue Henri Bertho place de l'Eglise Saint-Pierre d'Escoublac 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 60 37 95 https://www.labaule-guerande.com/10eme-marche-de-noel-d-escoublac-la-baule.html

2023-12-07T09:00:00+01:00 – 2023-12-07T19:00:00+01:00

2023-12-10T09:00:00+01:00 – 2023-12-10T19:00:00+01:00

