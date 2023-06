Marché du terroir d’Escoublac 31 avenue Henri Bertho Marché du terroir d’Escoublac 31 avenue Henri Bertho, 20 juillet 2023, . Marché du terroir d’Escoublac 20 juillet – 17 août, les jeudis 31 avenue Henri Bertho Les marchés du terroir reviennent cet été ! Sur ce marché gourmand, venez découvrir et déguster des produits locaux. Vous pourrez y déambuler, vous restaurer (plats chauds, froids, et boissons). 31 avenue Henri Bertho Place de l’Eglise St-Pierre d’Escoublac 44500 La baule 44500 [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 37 95 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-du-terroir-d-escoublac-la-baule.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T09:00:00+02:00 – 2023-07-20T19:00:00+02:00

2023-08-17T09:00:00+02:00 – 2023-08-17T19:00:00+02:00 MARCHE Y|ENTENTECOMMERCANTSESCOUBLAC|MARCHEDUTERROIR2022 Détails Autres Lieu 31 avenue Henri Bertho Adresse Place de l'Eglise St-Pierre d'Escoublac 44500 La baule Lieu Ville 31 avenue Henri Bertho

31 avenue Henri Bertho https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//