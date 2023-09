Bourgueil rose 31 Avenue du Général de Gaulle Bourgueil, 1 octobre 2023, Bourgueil.

Bourgueil,Indre-et-Loire

Marches roses de 6 kilomètres et de 12 kilomètres encadrée par le rando club bourgueillois.

Départ des 6 kilomètres à 9 h et des 12 kilomètres à 10 h au plan d’eau de Bourgueil.

Tous les dons sont reversés intégralement à l’association « Vivre comme avant « .

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

31 Avenue du Général de Gaulle

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



6-kilometre and 12-kilometre pink walks supervised by the Bourgueil rando club.

Start for the 6-kilometer walk at 9 a.m. and the 12-kilometer walk at 10 a.m. at the Bourgueil lake.

All donations go to the « Vivre comme avant » association

Caminatas rosas de 6 y 12 kilómetros supervisadas por el club de corredores de Bourgueil.

Salida a las 9.00 h para la de 6 km y a las 10.00 h para la de 12 km en el lago de Bourgueil.

Todos los donativos se destinarán a la asociación benéfica « Vivre comme avant »

Rosa Wanderungen von 6 Kilometern und 12 Kilometern, die vom rando club bourgueillois betreut werden.

Start der 6 Kilometer um 9 Uhr und der 12 Kilometer um 10 Uhr am Plan d’eau de Bourgueil.

Alle Spenden gehen vollständig an den Verein « Vivre comme avant »

Mise à jour le 2023-09-26 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE