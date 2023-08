JEP 2023- Visite du site OTIS 31 avenue des Montoires Gien, 15 septembre 2023, Gien.

Gien,Loiret

Leader mondial en matière de fabrication, d’installation et de service d’ascenseurs et d’escalators.

Venez visiter l’entreprise !.

2023-09-15 fin : 2023-09-15 . EUR.

31 avenue des Montoires

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



World leader in the manufacture, installation and service of elevators and escalators.

Come and visit us!

Líder mundial en fabricación, instalación y servicio de ascensores y escaleras mecánicas.

Venga a visitarnos

Weltweit führend in der Herstellung, Installation und im Service von Aufzügen und Rolltreppen.

Besuchen Sie das Unternehmen!

Mise à jour le 2023-08-16 par OT GIEN