Exposition « Aquarelles sur le Pays Toy » 31, avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur, 23 décembre 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Exposition d’aquarelles sur le Pays Toy.

– Entrée libre du lundi au dimanche de 15H à 18H30..

2023-12-23 15:00:00 fin : 2024-03-31 18:30:00. EUR.

31, avenue de l’Impératrice Eugénie Centre de bien-être Luzéa

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Exhibition of watercolors on the Pays Toy.

– Free admission Monday to Sunday, 3 pm to 6:30 pm.

Exposición de acuarelas de la región del Juguete.

– Entrada gratuita de lunes a domingo de 15:00 a 18:30.

Ausstellung von Aquarellen über das Pays Toy.

– Freier Eintritt von Montag bis Sonntag von 15H bis 18H30.

