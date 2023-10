Octobre rose 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur, 10 octobre 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Rendez-vous 13H30 à la terrasse des Thermes !

14H : Marche rose : départ de la marche – Thermes – Pont Napoléon – Solférino – Centre de Luz – Mairie de Luz – Thermes.

17H : A l’issue de cette balade un goûter sera offert par la mairie de Luz Saint Sauveur.

18H : Cours de gym.

19H30 : Soirée participative (chacun apporte un plat, une boisson, un dessert…). Apéritif offert par les Thermes.

Le groupe les » Guêpes Rides » vous offre un concert tout le long de la soirée !

Inscription à l’accueil de Luzéa 05 62 92 81 58..

2023-10-10 13:30:00 fin : 2023-10-10 . .

31 Avenue de l’Impératrice Eugénie LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



See you at 1:30 pm on the Spa terrace!

2pm: Pink walk: start – Thermes – Pont Napoléon – Solférino – Centre de Luz – Mairie de Luz – Thermes.

5pm: At the end of the walk, a snack will be offered by the Mairie de Luz Saint Sauveur.

6pm: Gym class.

7:30 pm: Participatory evening (everyone brings a dish, a drink, a dessert…). Aperitif offered by the Thermes.

The « Guêpes Rides » band performs throughout the evening!

Registration at Luzéa 05 62 92 81 58.

Nos vemos a las 13.30 en la terraza del balneario

14:00: Paseo rosa: inicio del paseo – Termas – Puente Napoleón – Solférino – Centro de Luz – Ayuntamiento de Luz – Termas.

17.00 h: Al final del paseo, el ayuntamiento de Luz Saint Sauveur ofrecerá un tentempié.

18:00: Clase de gimnasia.

19.30 h: Velada participativa (cada uno trae un plato, una bebida, un postre, etc.). Aperitivo ofrecido por el Spa.

El grupo Les Guêpes Rides actuará durante toda la velada

Inscripciones en Luzéa 05 62 92 81 58.

Wir treffen uns um 13:30 Uhr auf der Terrasse der Thermen!

14H: Rosa Marsch: Start des Marsches – Thermes – Pont Napoléon – Solférino – Centre de Luz – Mairie de Luz – Thermes.

17H: Am Ende des Spaziergangs wird vom Rathaus von Luz Saint Sauveur ein Imbiss angeboten.

18H : Gymnastikkurs.

19H30 : Abendveranstaltung (jeder bringt ein Gericht, ein Getränk, ein Dessert…). Aperitif, der von den Thermen angeboten wird.

Die Gruppe « Les Guêpes Rides » bietet Ihnen den ganzen Abend über ein Konzert!

Anmeldung an der Rezeption von Luzéa 05 62 92 81 58.

