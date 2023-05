Exposition photographiques 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie, 1 septembre 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Par Denis Frossard.

Dans ce monde étrange et proche, fascinant et magnifique, chaque aventure est souvent la plus belle de toutes. Peut-être par une imprégnation familiale qui compte de nombreux montagnards, par goût personnel, ou tout simplement les deux. Il compte parmi ses aïeux le pasteur Émilien Frossard, qui fut, à la fin du XIXè s., créateur avec Henry Russel de la société Ramond, participa à la fondation de l’observatoire du pic de midi de Bigorre, et publia notamment des dessins lithographiés des Pyrénées Françaises salués par les pyrénéistes d’alors.

Du regard au dessin, du graphisme à la photographie, ce montagnard originaire d’Orthez et vivant aujourd’hui à Asson dans la vallée de l’Ouzoum, a toujours été captivé par les lumières et l’espace des altitudes qu’il parcourt en toute saison, à la recherche, comme tout photographe, des regards et des atmosphères qui rendent nos Pyrénées si belles, et que l’on retrouve dans ses expositions ou ses reportages (Maisons du Parc National, Route 64, Les Artistes au village, Estanqu’arts, l’Art en Vrac, Fête des Bergers, Concours du Bénou…).

Consacré à la vie pastorale dans les vallées du haut Béarn, son premier ouvrage L’An de l’Aulhèr (L’Année du Berger)est paru en mars 2023 aux éditions Reclams / Escòla Gaston Febus et est suivi de plusieurs signatures en librairie ou dans les salons d’auteurs.

Cela ne l’empêche pas de faire des escapades en plaine ! Puisqu’il travaille également d’autres genres photographiques comme les paysages marins, la scène, la danse classique, traditionnelle, le portrait…

Entre les photos anticipées et issues de recherches minutieuses, parfois longues, sur le terrain, et les clichés imprévus qu’il faut savoir cueillir quand ils se présentent, cet auteur photographe nous livre ici ses souvenirs les plus vivants des beautés les plus élémentaires, de roche, de neige, de vent, de nuages et de soleil.

> Entrée libre du lundi au samedi de 15H à 18H..

2023-09-01 à 15:00:00 ; fin : 2023-09-30 18:00:00. .

31 Avenue de l’Impératrice Eugénie LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



By Denis Frossard.

In this strange and close world, fascinating and magnificent, each adventure is often the most beautiful of all. Perhaps because of a family impregnation that includes many mountaineers, or because of personal taste, or simply because of both. His ancestors include the pastor Émilien Frossard, who, at the end of the 19th century, created the Ramond company with Henry Russel, participated in the foundation of the observatory of the Pic de Midi de Bigorre, and published lithographed drawings of the French Pyrenees, which were acclaimed by the Pyreneanists of the time.

From the look to the drawing, from the graphic design to the photography, this mountain man from Orthez and living today in Asson in the valley of Ouzoum, has always been captivated by the lights and the space of the altitudes that he travels in all seasons, in search, like any photographer, of the looks and the atmospheres that make our Pyrenees so beautiful, and that we find in his exhibitions or his reportswe find them in his exhibitions and reports (Maisons du Parc National, Route 64, Les Artistes au village, Estanqu?arts, l?Art en Vrac, Fête des Bergers, Concours du Bénou…).

Dedicated to the pastoral life in the valleys of the high Bearn, his first book L?An de l?Aulhèr (Year of the Shepherd) was published in March 2023 by Reclams / Escòla Gaston Febus and is followed by several signatures in bookstores or in authors? salons.

This does not prevent him from making escapades in the plain! Since he also works in other photographic genres such as seascapes, stage, classical and traditional dance, portrait…

Between the anticipated photos resulting from meticulous research, sometimes long, in the field, and the unexpected shots that one must know how to pick when they appear, this author photographer delivers here his most vivid memories of the most elementary beauties, of rock, snow, wind, clouds and sun.

> Free entrance from Monday to Saturday from 3pm to 6pm.

Por Denis Frossard.

En este mundo extraño y cercano, fascinante y magnífico, cada aventura es a menudo la más bella de todas. Tal vez por una tradición familiar en la que abundan los montañeros, o por gusto personal, o simplemente por ambas cosas. Entre sus antepasados se encuentra el pastor Émilien Frossard, que, a finales del siglo XIX, creó la sociedad Ramond con Henry Russel, participó en la fundación del observatorio del Pic de Midi de Bigorre y publicó dibujos litografiados de los Pirineos franceses, aclamados por los pirineístas de la época.

De la mirada al dibujo, del diseño gráfico a la fotografía, este montañés de Orthez y residente hoy en Asson, en el valle de Ouzoum, siempre ha estado cautivado por las luces y el espacio de las altitudes que recorre en todas las estaciones, en busca, como cualquier fotógrafo, de las miradas y las atmósferas que hacen tan bellos nuestros Pirineos, y que encontramos en sus exposiciones o en sus reportajesasí lo reflejan sus exposiciones y reportajes (Maisons du Parc National, Route 64, Les Artistes au village, Estanqu?arts, l’Art en Vrac, Fête des Bergers, Concours du Bénou…).

Dedicado a la vida pastoril en los valles del Haut Béarn, su primer libro L’An de l’Aulhèr (El año del pastor) fue publicado en marzo de 2023 por Reclams / Escòla Gaston Febus y fue seguido de varias firmas de libros en librerías o en ferias de autores.

¡Esto no le impide hacer escapadas en las llanuras! Ya que también trabaja otros géneros fotográficos como paisajes marinos, escénicos, danza clásica y tradicional, retratos…

Entre las fotos esperadas, fruto de una minuciosa y a veces larga investigación sobre el terreno, y las instantáneas inesperadas que hay que saber captar cuando aparecen, este autor-fotógrafo entrega aquí sus recuerdos más vivos de las bellezas más elementales, de roca, nieve, viento, nubes y sol.

> Entrada gratuita de lunes a sábado de 15.00 a 18.00 h.

Von Denis Frossard.

In dieser fremden und nahen, faszinierenden und wunderschönen Welt ist jedes Abenteuer oft das schönste von allen. Vielleicht durch eine familiäre Prägung, in der es viele Bergsteiger gibt, durch persönlichen Geschmack oder einfach durch beides. Zu seinen Vorfahren zählt der Pastor Émilien Frossard, der Ende des 19. Jahrhunderts zusammen mit Henry Russel die Firma Ramond gründete, an der Gründung des Observatoriums auf dem Pic de midi de Bigorre beteiligt war und insbesondere lithografische Zeichnungen der französischen Pyrenäen veröffentlichte, die von den damaligen Pyrenäenforschern gelobt wurden.

Vom Blick zur Zeichnung, von der Grafik zur Fotografie: Der aus Orthez stammende und heute in Asson im Ouzoum-Tal lebende Bergbewohner war schon immer vom Licht und der Weite der Höhenlagen gefesselt, die er zu jeder Jahreszeit durchwandert, um wie jeder Fotograf die Blicke und Stimmungen zu finden, die unsere Pyrenäen so schön machen und die er in seinen Ausstellungen und Fotografien zum Ausdruck bringtin seinen Ausstellungen und Reportagen (Maisons du Parc National, Route 64, Les Artistes au village, Estanqu?arts, l’Art en Vrac, Fête des Bergers, Concours du Bénou…) findet man ihn wieder.

Sein erstes Buch L?An de l’Aulhèr (Das Jahr des Hirten), das sich mit dem Hirtenleben in den Tälern des Haut Béarn befasst, erschien im März 2023 im Verlag Reclams / Escòla Gaston Febus und wurde von mehreren Autoren in Buchhandlungen und auf Autorenmessen signiert.

Das hält ihn jedoch nicht davon ab, Ausflüge ins Flachland zu machen! Da er auch andere fotografische Genres wie Meereslandschaften, Bühnenbilder, klassischen und traditionellen Tanz, Porträts usw. bearbeitet.

Zwischen den antizipierten Fotos, die aus sorgfältigen, manchmal langwierigen Recherchen vor Ort hervorgehen, und den unvorhergesehenen Schnappschüssen, die man pflücken muss, wenn sie sich bieten, gibt uns dieser Fotoautor hier seine lebendigsten Erinnerungen an die elementarsten Schönheiten aus Fels, Schnee, Wind, Wolken und Sonne preis.

> Freier Eintritt von Montag bis Samstag von 15.00 bis 18.00 Uhr.

