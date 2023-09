Concert: Les vieux gamins (Centre culturel) 31 av. Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde, 24 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Tour de chant de la chanson française. Participation libre au profit de l’association des petits frères des pauvres.

Renseignements et réservations au 05 55 74 20 51.

2023-11-24

31 av. Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Tour de chant de la chanson française. Free admission, with proceeds going to the association des petits frères des pauvres.

Information and reservations on 05 55 74 20 51

Tour de chant de la chanson française. Entrada gratuita a beneficio de la asociación de los Hermanitos de los Pobres.

Información y reservas en el 05 55 74 20 51

Tour de chant des französischen Chansons. Freier Eintritt zugunsten der Organisation « Les petits frères des pauvres ».

Informationen und Reservierungen unter 05 55 74 20 51

