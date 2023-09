Concert: Chants-Danses-Musiques d’hier et d’aujourd’hui de la Bretagne à la Corrèze (Centre culturel) 31 av. Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde, 6 octobre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Avec Le duo breton Michel Jammet et Louis Abgrall, Les amis d’Anachronique de Brive, Le groupe Cousine en Do de Voutezac, Les Pastourelles de Brive la Gaillarde. A 20H30. Places limitées. Inscription: 07 81 83 30 60 ou catherinetessier1952@gmail.com.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . .

31 av. Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



With Breton duo Michel Jammet and Louis Abgrall, Les amis d’Anachronique from Brive, Cousine en C from Voutezac, Les Pastourelles from Brive la Gaillarde. AT 8.30PM. Limited seating. Registration: 07 81 83 30 60 or catherinetessier1952@gmail.com

Con el dúo bretón Michel Jammet y Louis Abgrall, Les amis d’Anachronique de Brive, Cousine en C de Voutezac, Les Pastourelles de Brive la Gaillarde. A LAS 20.30 H. Plazas limitadas. Inscripciones: 07 81 83 30 60 o catherinetessier1952@gmail.com

Mit dem bretonischen Duo Michel Jammet und Louis Abgrall, den Freunden von Anachronique aus Brive, der Gruppe Cousine en C aus Voutezac und Les Pastourelles aus Brive la Gaillarde. 20.30 UHR. Begrenzte Anzahl an Plätzen. Anmeldung: 07 81 83 30 60 oder catherinetessier1952@gmail.com

