FESTIVAL BRASS DANS LA GARONNE 31 Allées Jules Guesde Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Le Collectif Fanfarnaüm, association de fanfares de rue toulousaines, réunit ses membres pour organiser la 6ème édition ! (re) découvrez l’univers fantastique des fanfares de rue d’ici et d’ailleurs !.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

31 Allées Jules Guesde JARDIN DES PLANTES

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



The Collectif Fanfarnaüm, an association of Toulouse street brass bands, is gathering its members to organize the 6th edition! (Re)discover the fantastic world of street bands from near and far!

El Colectivo Fanfarnaüm, asociación de bandas callejeras de Toulouse, reúne a sus miembros para organizar la 6ª edición (Re)descubra el fantástico mundo de las bandas callejeras de cerca y de lejos

Das Collectif Fanfarnaüm, ein Verband von Straßenkapellen aus Toulouse, versammelt seine Mitglieder, um die 6. Ausgabe zu organisieren! (Wieder-)Entdecken Sie die fantastische Welt der Straßenfanfaren von hier und anderswo!

Mise à jour le 2023-07-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE