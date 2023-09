Nuit des Châteaux 31-33 Rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron, 27 octobre 2023, Azay-le-Ferron.

Azay-le-Ferron,Indre

Visite en costume d’époque à la lampe de poche au château d’Azay-Le-Ferron pour la Nuit des Châteaux.. Familles

Vendredi 2023-10-27 20:30:00 fin : 2023-10-27 23:59:00. 5 EUR.

31-33 Rue Hersent Luzarche

Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire



Visit Azay-Le-Ferron castle in period costume by flashlight for the Nuit des Châteaux.

Visite el castillo de Azay-Le-Ferron en traje de época a la luz de las antorchas para la Nuit des Châteaux.

Besuch im historischen Kostüm mit Taschenlampe im Schloss Azay-Le-Ferron anlässlich der Nacht der Schlösser.

