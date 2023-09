Visite insolite « Dans les pas d’un domestique » 31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron, 25 octobre 2023, Azay-le-Ferron.

Azay-le-Ferron,Indre

Visite insolite permettant la découverte de pièces et lieux du château par les couloirs et escaliers jadis empruntés par les domestiques..

Mercredi 2023-10-25 17:30:00 fin : 2023-10-25 17:00:00. 12 EUR.

31-33 rue Hersent Luzarche

Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire



Unusual visit allowing the discovery of rooms and places of the castle through the corridors and stairs once used by the servants.

Visita insólita que permite descubrir salas y lugares del castillo por los pasillos y escaleras que antiguamente utilizaban los sirvientes.

Ungewöhnliche Tour, die die Entdeckung von Räumen und Orten im Schloss durch Gänge und Treppen ermöglicht, die früher von den Bediensteten benutzt wurden.

Mise à jour le 2023-02-24 par Destination Brenne