Visite insolite « Trésors cachés » 31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron, 30 juillet 2023, Azay-le-Ferron.

Azay-le-Ferron,Indre

Visite nocturne du château avec ambiance bougies, découverte de pièces non ouvertes à la visite classique..

Samedi 2023-07-30 18:30:00 fin : 2023-07-30 20:00:00. 12 EUR.

31-33 rue Hersent Luzarche

Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire



Night visit of the castle with candlelight atmosphere, discovery of rooms not open to the classic visit.

Visite el castillo de noche a la luz de las velas, descubriendo estancias no abiertas a la visita clásica.

Nächtlicher Rundgang durch das Schloss mit Kerzenlicht-Atmosphäre, Entdeckung von Räumen, die für die klassische Besichtigung nicht zugänglich sind.

