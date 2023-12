Théâtre de Poche : « La tectonique des couettes » de Philippe Caure 31/33 Boulevard Eugène Leroy Sarlat-la-Canéda, 28 décembre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 21:00:00

fin : 2023-12-29

Avant j’étais perturbée… Mais maintenant ça va beaucoup mieux ! Enfin par rapport à ma norme habituelle de perturbation mentale ! Une simple citation… Vingt mots mots tout au plus… Vingt mots qui me hantent encore ! Un éclair a traversé ma tête et m’a obligée à comprendre … La tectonique des couettes ! C’est exactement comme la tectonique des plaques ! Le sexe on en vient, on y revient, on n’en sort jamais ! Dans ma folie conférencière, on va remonter loin, très loin dans le temps … Je ne peux pas faire autrement ! J’étais obligée de venir vous parler de cette évidence évidemment évidente !.

Avant j’étais perturbée… Mais maintenant ça va beaucoup mieux ! Enfin par rapport à ma norme habituelle de perturbation mentale ! Une simple citation… Vingt mots mots tout au plus… Vingt mots qui me hantent encore ! Un éclair a traversé ma tête et m’a obligée à comprendre … La tectonique des couettes ! C’est exactement comme la tectonique des plaques ! Le sexe on en vient, on y revient, on n’en sort jamais ! Dans ma folie conférencière, on va remonter loin, très loin dans le temps … Je ne peux pas faire autrement ! J’étais obligée de venir vous parler de cette évidence évidemment évidente !

Avant j’étais perturbée… Mais maintenant ça va beaucoup mieux ! Enfin par rapport à ma norme habituelle de perturbation mentale ! Une simple citation… Vingt mots mots tout au plus… Vingt mots qui me hantent encore ! Un éclair a traversé ma tête et m’a obligée à comprendre … La tectonique des couettes ! C’est exactement comme la tectonique des plaques ! Le sexe on en vient, on y revient, on n’en sort jamais ! Dans ma folie conférencière, on va remonter loin, très loin dans le temps … Je ne peux pas faire autrement ! J’étais obligée de venir vous parler de cette évidence évidemment évidente !

EUR.

31/33 Boulevard Eugène Leroy Théâtre de Poche

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir